Arisa annuncia le prime date del suo tour estivo

Arisa ha annunciato le date del suo tour estivo, confermando i concerti che si terranno in diverse città italiane. La cantante, dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “Magica”, si prepara a portare dal vivo il suo repertorio durante le prossime settimane. Le date e i luoghi degli spettacoli sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell'artista.

foto di Silvia Violante Rouge MILANO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano,, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. Le prevendite sono disponibili su ticketone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Arisa annuncia le prime date del suo tour estivo Articoli correlati Niccolò Fabi annuncia le date del nuovo tour estivoROMA – Dopo il grande riscontro di pubblico registrato in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”,... Leggi anche: Madame annuncia le date del tour estivo 2026: tra le tappe c'è anche la Romagna Arisa Magica Favola Testo Aggiornamenti e notizie su Arisa annuncia Temi più discussi: Vicenza in Festival, Arisa in concerto in piazza dei Signori; Arisa annuncia le prime date estive del tour; Arisa annuncia le prime date live estive: in concerto a Zafferana Etnea e Palermo; Arisa a Cervia: l’11 luglio il concerto in Piazza Garibaldi. Arisa annuncia le prime date estive del tourArisa annuncia le prime date estive del tour: il calendario. La data zero è in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. tgcom24.mediaset.it Arisa annuncia le prime date estive del suo tourMILANO (ITALPRESS) – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti del ... msn.com Dopo Sanremo e i primi concerti sold out, Arisa ha annunciato il suo Summer Tour 2026. Un calendario di concerti tra festival e location all’aperto che accompagnerà anche l’uscita del nuovo album Foto Mosse. Quale data vi aspettavate facebook ARISA ANNUNCIA LE PRIME DATE ESTIVE DEL TOUR x.com