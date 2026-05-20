Arisa parte oggi da Civitanova Marche il nuovo viaggio live dopo le date première di Roma e Milano sold out
Oggi, l’artista inizia un nuovo tour dal vivo da Civitanova Marche, dopo aver portato a termine le prime date di Roma e Milano, entrambe completamente esaurite. La tournée segue le esibizioni di lancio, che hanno riscosso grande successo tra il pubblico. La cantante si prepara a esibirsi in diverse città italiane, proseguendo il suo percorso musicale con concerti programmati nelle prossime settimane. La tournée include un repertorio di brani live e nuovi arrangiamenti, senza ulteriori dettagli sui luoghi successivi.
Solo il 31% degli incarichi di leadership sono in mano a donne. A Roma, la scuola di resilienza che introduce un modello femminile su come gestire la complessità Parte oggi da Civitanova Marche, con la data zero al Teatro Rossini, il nuovo viaggio live di Arisa, un percorso che nei prossimi mesi la porterà a incontrare il pubblico in tutta Italia tra le date première sold out(a Roma il 22 maggio e a Milano il 29 maggio), il tour estivo nelle principali location a cielo aperto e i concerti nei teatri previsti il prossimo autunno. Dopo il percorso al 76° Festival di Sanremo con “Magica Favola”, classificatasi nella Top 5 della finale, l’uscita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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SOLD OUT a gogo per il tour di Arisa biglietti esauriti per le date a CIVITANOVA MARCHE ROMA NAPOLI MILANO (2 date) Nuove date tour estivo BERGAMO SPOLETO L’AQUILA ? in esaurimento VERONA PARMA TORINO BARI LEGNANO x.com
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