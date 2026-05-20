Arisa parte oggi da Civitanova Marche il nuovo viaggio live dopo le date première di Roma e Milano sold out

Oggi, l’artista inizia un nuovo tour dal vivo da Civitanova Marche, dopo aver portato a termine le prime date di Roma e Milano, entrambe completamente esaurite. La tournée segue le esibizioni di lancio, che hanno riscosso grande successo tra il pubblico. La cantante si prepara a esibirsi in diverse città italiane, proseguendo il suo percorso musicale con concerti programmati nelle prossime settimane. La tournée include un repertorio di brani live e nuovi arrangiamenti, senza ulteriori dettagli sui luoghi successivi.

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