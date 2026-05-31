La giunta di Scandicci si prepara a un possibile rimpasto, con tensioni tra l’assessore Sereni e il suo vice. La questione riguarda anche un possibile cambio di deleghe, dopo le recenti frizioni tra i due. La consiliatura ha ormai superato la metà del suo percorso, e si vocifera di una revisione delle assegnazioni di incarichi. Nessuna conferma ufficiale, ma si parla di una possibile rimodulazione delle deleghe per risolvere le tensioni interne.

Con la consiliatura al giro di boa, soffia un vento di rimpasto sulla giunta di Scandicci. La sindaca Claudia Sereni intanto ha aperto le danze mettendo le mani al cosiddetto ‘governo allargato’ con l’intento finale di provare a anche a ridefinire deleghe ed equilibri di potere dentro alla sua squadra di governo. L’ultima nomina in ordine di tempo è quella di un nuovo consigliere speciale, in sostituzione di Marco Gamannossi, che ha mollato dopo essere stato eletto presidente della sezione soci Coop di Scandicci. Sereni ha chiamato Patrizio Giusti che, precisa la sindaca, "gratuitamente affiancherà il mio lavoro sui temi della sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aria di rimpasto per la giunta. Sereni e le frizioni col suo vice. Scossa con il cambio deleghe?

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