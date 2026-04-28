Regione Schifani alle prese col rimpasto di Giunta | Le deleghe non si toccano

Il presidente della regione ha confermato che le deleghe assegnate alla Giunta non subiranno modifiche. La dichiarazione è arrivata dopo un confronto con il commissario di un partito di maggioranza, che ha ribadito la posizione. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle attribuzioni dei vari assessori, e la questione sembra essere chiusa senza ulteriori sviluppi.

"Le deleghe non si toccano. Lo ha dichiarato lo stesso commissario di Forza Italia (Nino Minardo, ndr) e lo dichiaro anche io. La necessità di un cambio, del resto, non mi è stata mai notificata dai partiti". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, aggiungendo che "il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli... Rimpasto nella giunta Schifani: conto alla rovescia di 7 giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Scadenza imminente per evitare il blocco amministrativo È partito il countdown per il rimpasto della giunta regionale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rimpasto alla Regione: Forza Italia ora accelera, FdI frena alle prese con l'affaire Amata e Galvagno; Regione, una casta immobile; Spunta la scadenza del 30 aprile, Schifani ha una settimana di tempo per fare il rimpasto: Tempi maturi; Termovalorizzatori a Palermo e Catania, Schifani: Operativi entro il 2028, traguardo storico per la Sicilia. Il valzer delle poltrone sul precipizio: Schifani e l’arte del rinvio (fino al 30 aprile)C’è un’arte sottile, tutta siciliana, nel trasformare l’urgenza in melina e la crisi in un infinito pinnulone burocratico, soprattutto quando si tratta di poltrone ... meridionews.it Rimpasto alla Regione: Forza Italia ora accelera, FdI frena alle prese con l'affaire Amata e GalvagnoIl pressing istituzionale di Minardo si infrange sul no di Sbardella. Schifani chiamato a mediare. Tra la questione morale, gli interim forzati e il tabù delle elezioni anticipate, la maggioranza ri ... lasicilia.it Migliorare i collegamenti in bus tra #Palermo e #Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la #RegioneSiciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell' @AmatPalermoSpA. Leggi regione.sicilia.it/la-region x.com Migliorare i collegamenti in bus tra #Palermo e #Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la #RegioneSiciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell'Amat, società che gestisce il trasporto pubblico nel Com facebook