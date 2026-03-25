Carrara rimpasto in giunta | revocate le deleghe all’assessore Benfatto

A Carrara, il sindaco ha deciso di revocare le deleghe all’assessore responsabile di Sport, Turismo e Commercio. La modifica si inserisce in un rimpasto di giunta che ha suscitato numerose discussioni e ha coinvolto le diverse forze politiche presenti nell’amministrazione comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente gli ambiti di competenza dell’assessore coinvolto.

Carrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli equilibri Pd. Dopo mesi di logoramento politico, la sindaca Serena Arrighi ha ufficializzato la revoca delle deleghe a Benfatto. Ma quello che viene presentato come un avvicendamento tecnico per iniettare ‘nuove competenze’ sulla gestione dei progetti legati all’Articolo 21 del marmo, appare in realtà come il punto d'approdo di un'operazione di puro realismo politico. Come si vociferava da mesi l'uscita di Benfatto libera lo scranno per Gian Maria Nardi, capogruppo Pd in consiglio comunale, siglando un patto che sembra barattare una poltrona in giunta con il sostegno del partito alla ricandidatura di Arrighi per il secondo mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore Benfatto Articoli correlati Cambio assessori e deleghe a Pisa, le reazioni: "Non un rimpasto di giunta, ma il lancio della campagna elettorale"Dopo l'annuncio nella serata di ieri, 26 gennaio, di un consistente rimpasto di giunta a Pisa, non possono che fioccare le reazioni politiche. Leggi anche: Comune, nessun ingresso in Giunta. Al via il ’rimpasto’ delle deleghe Una selezione di notizie su Carrara rimpasto in giunta revocate le... Temi più discussi: Rimpasto di giunta a Carrara? La maggioranza ha impedito la presentazione dell’interrogazione; Sul tema del rimpasto di giunta l’opposizione è stata imbavagliata; Il caso Benfatto tiene banco nel Pd. Il futuro dell’assessora divide il partito. Chiesta a gran voce un’assemblea. «Rimpasto di giunta a Carrara? La maggioranza ha impedito la presentazione dell’interrogazione»«Rimpasto di giunta a Carrara? La maggioranza ha impedito la presentazione dell’interrogazione» ... msn.com Rimpasto, Todde frena il Pd: nessun cambio negli equilibri di GiuntaChiusa la partita referendaria, è arrivata l’ora della resa dei conti annunciata dai dem sardi. Possibili modifiche all’Industria e al Lavoro ... unionesarda.it Poco dopo le 8 di stamattina, scossa di terremoto di magnitudo 4 a #Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. Paura anche nello Spezzino. Scuole chiuse, verifiche in corso per piccoli crolli. #Tg1 Valeria Cucchiaroni - facebook.com facebook Un #terremoto di M 4.0 è avvenuto alle 08:13 nei pressi di Fosdinovo (MS), al confine tra #Toscana e #Liguria. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 11 km ed è stata avvertita da Livorno a Genova, in particolare tra Viareggio, Massa, Carrara e L x.com