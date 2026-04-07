Skifidol Italian Brainrot Days il fenomeno del momento fa tappa al Grandemilia

A Modena si svolgono gli Skifidol Italian Brainrot Days, un evento che ha attirato numerosi giovani. Si tratta di un tour live show molto popolare tra i ragazzi italiani, che sta attirando l’attenzione nelle città italiane. La manifestazione si tiene al centro commerciale Grandemilia, dove si sono radunati molti fan del fenomeno. La giornata è caratterizzata da spettacoli, musica e incontri con gli artisti coinvolti nel tour.

Sabato 11 e domenica 12 aprile il live show con i personaggi virali che spopolano sui social: Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e Boomerauro Rex Arrivano a Modena gli Skifidol Italian Brainrot Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l'evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi torna in Emilia-Romagna: l'appuntamento è sabato 11 e domenica 12 aprile al Centro Commerciale GRANDEMILIA di Modena, per due giornate di festa, incontri e spettacolo. E i numeri parlano chiaro: oltre 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo e, in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso celebre questo universo psichedelico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Skifidol italian Brainrot days a Carini: due giornate di festa al centro commerciale PoseidonArrivano a Carini gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia.

SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT DAYS - MagicLand 2025

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A MagicLand gli SKIFIDOL™ ITALIAN BRAINROT DAYS tutti i giorni fino al 7 aprile! Preparati a scatenarti insieme a Mateo, Six Seven, Mucca Mokka Ravanello e Trippi Troppi tra show esplosivi, momenti unici e meet & greet esclusivi… un concentrato di p - facebook.com facebook

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