Arezzo, alcuni elettori sono stati visti entrare nelle cabine con il cellulare, affermando di dover consultare la madre su chi votare. Sono arrivate segnalazioni riguardanti l’uso di telefoni durante il voto, sollevando dubbi sulla regolarità delle operazioni elettorali. Le autorità competenti stanno verificando le pratiche segnalate, mentre non sono stati ancora confermati eventuali comportamenti illeciti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui provvedimenti adottati.

AREZZO – Nuove ombre sulle elezioni amministrative aretine dopo alcune segnalazioni riguardanti l’utilizzo di telefoni cellulari all’interno delle cabine elettorali. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, diversi elettori sarebbero entrati nel seggio incapaci di distinguere tra una consultazione democratica e una riunione su WhatsApp. «Un signore è rimasto in cabina quasi venti minuti» racconta un rappresentante di lista. «Pensavamo stesse riflettendo sul futuro della città. In realtà stava cercando di capire come si disattiva la modalità aereo». Le anomalie non si fermano qui. Alcuni cittadini avrebbero tentato di fotografare la scheda elettorale, altri di fare una diretta social dal seggio e un pensionato sarebbe stato sorpreso mentre chiedeva a ChatGPT: “Chi mi conviene votare se voglio lamentarmi per altri cinque anni?”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, elettori entrano in cabina con il cellulare: «Scusate, devo chiedere a mia madre chi votare»

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