Pupo ha comunicato tramite i social media l’annullamento del concerto che avrebbe dovuto tenersi a Napoli il 19 maggio 2026. La motivazione ufficiale riguarda motivi familiari, in quanto la madre del cantante, di 93 anni, sta affrontando un progressivo peggioramento della malattia di Alzheimer. La donna, che ha combattuto contro la malattia per sette anni, si trova in condizioni che richiedono la presenza e l’assistenza del figlio in questo momento difficile.

Pupo ha annunciato sui social l’ annullamento del concerto previsto per martedì 19 maggio 2026 al Teatro Acacia di Napoli per ragioni familiari: sua madre Irene, 93 anni, si sta spegnendo, a causa dell’Alzhaimer, a sette anni dall’inizio della malattia. “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli”, ha scritto Enzo Ghinazzi sul suo profilo Instagram – “Ve lo dico con la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto” Il cantante ha chiesto comprensione ai fan, promettendo il recupero della data al mercoledì 14 ottobre 2026, sempre al Teatro Acacia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pupo annulla il concerto a Napoli: “Mia madre sta per andarsene, devo starle accanto”

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Pupo: stop allo spettacolo. Mia mamma sta per andarsene

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