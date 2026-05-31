Il presidente Charlie Stillitano partirà oggi dagli Stati Uniti dopo aver concluso a Milano le consultazioni con potenziali direttori sportivi e altri professionisti del settore. Il viaggio prevede tappe a New York e Boston.

L’ora delle scelte si avvicina. Il presidente Charlie Stillitano, dopo aver concluso ieri, a Milano, le consultazioni con i potenziali direttori sportivi e con importanti addetti ai lavori, farà rientro oggi negli Usa con tappe già programmate a New York e Boston. Si incontrerà con il patron Thomas Roberts per approfondire il piano di ristrutturazione dello Spezia e scegliere il direttore sportivo che avrà un ruolo importantissimo nel dare esecuzione alla rifondazione. L’impressione è che si stia andando oltre i profili vagliati di Leandro Rinaudo e Christian Botturi, nell’ambito di una riflessione estremamente ponderata per ridurre al minimo i margini di errore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquile, l’ora delle scelte. Stillitano rientra negli Usa per l’incontro con Roberts

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