Dopo cinque ore di incontri tra le istituzioni europee e i rappresentanti statunitensi, non è stato raggiunto un accordo sui dazi. La discussione si è concentrata sulle tariffe applicate a veicoli commerciali e autovetture, con la minaccia di un aumento al 25% da parte degli Stati Uniti. Un nuovo appuntamento tra le parti è previsto per il 19 maggio, per cercare di risolvere la questione.

Cinque ore di colloqui tra Consiglio, Commissione e Parlamento Ue non sono bastati a trovare un accordo per un’intesa tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi, con Donald Trump che ha già minacciato di alzare le tariffe su auto e camion Made in Europe al 25%. Il trilogo ha deciso di tornare al tavolo il 19 maggio per un secondo round di colloqui col rischio che Washington faccia scattare però il rialzo promesso. “Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c’è ancora molta strada da fare – ha dichiarato il presidente della commissione Commercio dell’Eurocamera, Bernd Lange – Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dazi, niente accordo in Ue sull’intesa con gli Usa: nuovo incontro il 19 maggio. Ora si teme l’aumento delle tariffe su auto e camion

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L'Ue non approva l'intesa sui dazi con gli Usa e rinvia l'ok a nuovi colloqui. Dopo oltre cinque ore di dibattito le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. #ANSA - facebook.com facebook

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