Nel match di oggi, la squadra ospite si presenta senza la possibilità di trasferta a causa di un divieto imposto, lasciando così i tifosi di casa in condizioni di vantaggio. La sfida si gioca nel campo di Catanzaro, dove i calciatori delle due squadre si affrontano in una gara decisiva per gli obiettivi di entrambe. La partita si svolge in un clima teso, con i sostenitori presenti in tribuna, ma senza la presenza di bandiere o striscioni che solitamente accompagnano il tifo.

Soli contro tutti nella bolgia del ‘Ceravolo’. A Catanzaro non sventolerà alcuna bandiera bianca per il noto divieto di trasferta imposto ai tifosi spezzini, un ostacolo in più per gli Aquilotti alle prese con la necessità imprescindibile di vincere contro una squadra più forte tecnicamente. Il sostegno agli atleti in maglia bianca arriverà dai tecnici D’Angelo, Alberti, Mora e Vecchio, bravi a ricompattare il gruppo dopo le debacle con la Carrarese e il Mantova e, ovviamente, dal presidente Charlie Stillitano che non ha mai lasciato sola la squadra nei momenti più critici. Stillitano, in questi giorni negli Usa per impegni già programmati con il patron Thomas Roberts, arriverà domani a Catanzaro per poi presenziare al ‘Ceravolo’ il giorno dopo, ospite del presidente dei calabresi Floriano Noto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un ’derby’ del cuore per Stillitano. Diviso tra Aquile e radici calabresi

Notizie correlate

Spezia Russo diviso fra due colori: "Con le Aquile campionati stupendi"Sabato al ‘Picco’, ad assistere al match Spezia-Reggiana, ci sarà l’indimenticato ex direttore generale del club bianco Rocco Russo, irpino di...

Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha...