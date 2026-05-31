aprilia domina al mugello fernandez fa sua la sprint

Notizia in breve

Aprilia ha dominato il sabato del GP del Mugello, con Fernandez che si è aggiudicato la Sprint. La casa di Noale ha ottenuto risultati migliori rispetto a Ducati, che ha vissuto una giornata molto difficile. La gara Sprint si è conclusa con Fernandez in prima posizione, mentre Ducati ha faticato a ottenere buoni tempi. La giornata si è aperta con condizioni variabili, ma Aprilia ha mantenuto il controllo della situazione lungo tutta la sessione.