Aprilia domina al Mugello Fernandez fa sua la Sprint

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aprilia ha dominato il sabato del GP del Mugello, con Fernandez che si è aggiudicato la Sprint. La casa di Noale ha ottenuto risultati migliori rispetto a Ducati, che ha vissuto una giornata molto difficile. La gara Sprint si è conclusa con Fernandez in prima posizione, mentre Ducati ha faticato a ottenere buoni tempi. La giornata si è aperta con condizioni variabili, ma Aprilia ha mantenuto il controllo della situazione lungo tutta la sessione.

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dall’inviato Zitti tutti, comanda Aprilia. Vita dura, durissima, per Ducati nel sabato del Gp del Mugello. E il “golpe“ del pacchetto di piloti della casa di Noale che in qualche modo avevano concesso alla Desmo di spadroneggiare nel venerdì delle libere, il “golpe“ che Aprilia ha confezionato ieri, dicevamo, è stato un susseguirsi di risultati da sballo. I primi, al mattino, grazie a una sequenza di giri imbattibili nel corso della costruzione della griglia di partenza. Risultato? Prima fila del Gp d’Italia tutta di marca Aprilia con Bezzecchi in pole (nella foto) e al suo fianco Raul Fernandez (team Trackhouse) e Jorge Martin. Ma non è finita qui: il tempo timbrato da Bez (1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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