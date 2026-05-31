Aprilia domina al Mugello Fernandez fa sua la Sprint
Aprilia ha dominato il sabato del GP del Mugello, con Fernandez che si è aggiudicato la Sprint. La casa di Noale ha ottenuto risultati migliori rispetto a Ducati, che ha vissuto una giornata molto difficile. La gara Sprint si è conclusa con Fernandez in prima posizione, mentre Ducati ha faticato a ottenere buoni tempi. La giornata si è aperta con condizioni variabili, ma Aprilia ha mantenuto il controllo della situazione lungo tutta la sessione.
dall’inviato Zitti tutti, comanda Aprilia. Vita dura, durissima, per Ducati nel sabato del Gp del Mugello. E il “golpe“ del pacchetto di piloti della casa di Noale che in qualche modo avevano concesso alla Desmo di spadroneggiare nel venerdì delle libere, il “golpe“ che Aprilia ha confezionato ieri, dicevamo, è stato un susseguirsi di risultati da sballo. I primi, al mattino, grazie a una sequenza di giri imbattibili nel corso della costruzione della griglia di partenza. Risultato? Prima fila del Gp d’Italia tutta di marca Aprilia con Bezzecchi in pole (nella foto) e al suo fianco Raul Fernandez (team Trackhouse) e Jorge Martin. Ma non è finita qui: il tempo timbrato da Bez (1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MÁRQUEZ REACCIONA Y ENTRA EN Q2 MIENTRAS DUCATI DOMINA MUGELLO
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