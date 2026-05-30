Lo spagnolo del team Trackhouse ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin. La tripletta di Aprilia si completa con un altro pilota che si posiziona tra i primi. La gara si è conclusa con Fernandez in prima posizione, seguito da Martin. La vittoria ha portato punti importanti nella classifica della Sprint.

Lo spagnolo del team Trackhouse conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Italia davanti a Jorge Martin. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi paga una partenza difficile dopo la pole position conquistata in qualifica. Raul Fernandez firma la sua impresa al Mugello e conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo del team Trackhouse-Aprilia ha preceduto sul traguardo Jorge Martin, completando una splendida doppietta per la casa di Noale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, Fernandez vince la Sprint del Mugello: tripletta Aprilia davanti a Di Giannantonio

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Jorge Martin slides out of contention in the Sprint at the Catalan GP!

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