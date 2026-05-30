Raul Fernandez ha vinto la sprint race al Mugello, con Jorge Martin arrivato secondo. Entrambi i piloti hanno utilizzato gomme medie posteriori. Tra gli italiani, l’unico sul podio è stato Di Giannantonio, mentre Bezzecchi si è piazzato in quarta posizione. La classifica finale e l’ordine di arrivo sono stati aggiornati dopo la gara.

Raul Fernandez domina la Sprint Race del Mugello. Lo spagnolo chiude davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore. Gara in rimonta per Fabio Di Giannantonio, che chiude terzo, mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, ha chiuso in quarta posizione. Marc Marquez parte forte, poi al traguardo è quinto davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Un solo italiano sul podio, ma i piloti azzurri sono competitivi e l’hanno dimostrato anche nelle qualifiche della mattinata, con Marco Bezzecchi che ha ottenuto una super pole position e partirà primo nella gara in programma domani. L’ordine di arrivo. La classifica del mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Fernandez domina la sprint al Mugello: Di Giannantonio unico italiano sul podio. 4° Bezzecchi | Ordine d’arrivo e classifica

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