Super Fernandez ha vinto la Sprint, conquistando la prima posizione in griglia. Bez ha stabilito un nuovo record, assicurandosi un posto in prima fila storica. Aprilia domina la scena, mentre Ducati fatica a tenere il passo durante le qualifiche del Gran Premio del Mugello. La giornata di prove si è conclusa con Aprilia in testa e Ducati lontana dai vertici.

dall’inviato SCARPERIA (Firenze) Zitti tutti, comanda Aprilia. Vita dura, durissima, per Ducati nel sabato del Gp del Mugello. E il ‘golpe’ del pacchetto di piloti della casa di Noale che in qualche modo avevano concesso alla Desmo di spadroneggiare nel venerdì delle libere, il ‘golpe’ che Aprilia ha confezionato ieri, dicevamo, è stato un susseguirsi di risultati da sballo. I primi, al mattino, grazie a una sequenza di giri imbattibili nel corso della costruzione della griglia di partenza. Risultato? Prima fila del Gp d’Italia tutta di marca Aprilia con Bezzecchi in pole e al suo fianco Raul Fernandez (team Trackhouse) e Jorge Martin. Ma non è finita qui: il tempo timbrato da Bez (1’43”921) è il nuovo, nuovissimo e a suo modo da brividi, record sul giro della pista del Mugello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aprilia da urlo, caccia all’impresa. Super Fernandez fa sua la Sprint. Bez da record: prima fila storica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In pista il derby d’Italia. Super sfida Ducati-Aprilia. Da Bez a Pecco, che rivali

Leggi anche: Bezzecchi show, pole al Mugello e prima fila tutta Aprilia con Fernandez e Martin: Marc Marquez 4°

Temi più discussi: Monster Energy title sponsor Aprilia: Martin è nei guai con Red Bull - News - MotoGP; PREVIEW: il Mugello pronto ad accogliere la MotoGP; MotoGP, Aprilia annuncia Monster Energy come nuovo sponsor; Ragazza di 14 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia.

Partiamo da questo presupposto: 1'43 al Mugello su una moto è fantascienza. Aprilia, salto di qualità. Ducati battuta sul terreno di caccia favorito è un chiaro segno di come siano diversi gli equilibri in campo. #MotoGP #ItalianGP x.com

Aprilia on fire, chasing a feat. Super Fernandez takes the Sprint title. Bez sets a record: historic front row start.A Saturday to remember for the Noale manufacturer, which won the mini-race and set the top three times in qualifying. Martin was there and closed to within 12 points of Marco, while Di Giannantonio co ... sport.quotidiano.net

Aprilia da urlo, caccia all’impresa. Super Fernandez fa sua la Sprint. Bez da record: prima fila storicaUn sabato da ricordare per la Casa di Noale, che vince la mini gara e firma i primi tre tempi in qualifica. Martin c’è e si porta a -12 da Marco, Di Giannantonio si conferma al top. Marquez lotta ma r ... msn.com

Martín apparentemente sta facendo pressione su Aprilia riguardo ai piloti di TrackHouse reddit