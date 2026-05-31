Approvato il bilancio ’lumaca’ La polemica divampa in Consiglio

Notizia in breve

Il bilancio comunale è stato approvato con oltre un mese di ritardo rispetto alla scadenza. La minoranza ha contestato la decisione durante la seduta del Consiglio, criticando i tempi di approvazione. Alla fine, il voto è stato favorevole e il documento è stato approvato con il via libera, con il sindaco che ha commentato la solidità delle finanze del Comune.