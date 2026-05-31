Approvato il bilancio ’lumaca’ La polemica divampa in Consiglio
Il bilancio comunale è stato approvato con oltre un mese di ritardo rispetto alla scadenza. La minoranza ha contestato la decisione durante la seduta del Consiglio, criticando i tempi di approvazione. Alla fine, il voto è stato favorevole e il documento è stato approvato con il via libera, con il sindaco che ha commentato la solidità delle finanze del Comune.
Un mese di ritardo sulla scadenza, il prevedibile assalto della minoranza in aula, infine il voto del semaforo verde per il rendiconto economico, "un documento che attesta un bilancio solido - così il sindaco Antonio Fusè - e un comune in piena salute. Scontato? Assolutamente no. Commissariamento? Rispondo così: avanti tutta". Si è conclusa in aula la “querelle consuntivo“ che ha tenuto banco dalla fine di aprile. Da quando, cioè, la maggioranza delle liste civiche aveva annunciato il "salto" della scadenza (il 30 aprile da testo unico enti locali) per l’approvazione in consiglio del documento economico, approdato entro la scadenza solo in giunta, in accordo con la Prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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