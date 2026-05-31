Sono 704 i caregiver che hanno scritto al Quirinale chiedendo diritti e dignità. I firmatari sono 746 e rappresentano chi si prende cura di persone con disabilità o malattie. La lettera sottolinea come lo Stato risparmi miliardi grazie al lavoro di questi assistenti, spesso non riconosciuto formalmente. La richiesta riguarda miglioramenti nelle condizioni di lavoro e riconoscimento legale dei diritti.

? Domande chiave Chi sono i 746 firmatari che hanno scritto al Quirinale?. Perché lo Stato risparmia miliardi grazie al lavoro dei caregiver?. Come influisce l'assenza di tutele sulla vita lavorativa delle donne?. Cosa prevede la nuova legge nazionale per i familiari assistenti?.? In Breve Il 90% dei caregiver sono donne con impiego e salute compromessi.. Il Coordinamento CFU denuncia l'invisibilità di un milione di assistenti familiari.. La legge nazionale in discussione alla Camera riguarda disabilità, malattie rare e oncologiche.. L'appello coincide con l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appello a Mattarella: 704 caregiver chiedono diritti e dignità

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