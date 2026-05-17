Locatelli a Senigallia | dignità e riconoscimento ai caregiver

A Senigallia si è tenuto un incontro dedicato alla tutela dei caregiver, con un focus sulle proposte di legge che in dieci anni sono rimaste senza esito. Durante l’evento, si è parlato di come la riforma in discussione potrebbe influenzare la quotidianità di chi assiste una persona cara. Sono stati analizzati i motivi per cui molte iniziative legislative non sono state approvate e si sono confrontate le possibili conseguenze pratiche per i caregiver coinvolti.

? Punti chiave Perché 31 proposte di legge sono rimaste senza esito in dieci anni?. Come cambierà la vita quotidiana dei caregiver con la nuova riforma?. Chi dovrà garantire l'integrazione tra servizi sanitari e sociali nei comuni?. Cosa accadrà all'Expo di Rimini per dare seguito alle promesse?.? In Breve Trentuno proposte di legge per i caregiver sono rimaste senza esito in dieci anni.. Partecipano Nicolò Pierini, Massimo Olivetti, Cinzia Petetta, Elena Campagnolo e Nicola Regine.. Expo Io Persona al Centro si terrà a Rimini dal 25 al 27 giugno.. L'integrazione sanitaria e sociale mira a ridurre l'isolamento delle famiglie nelle comunità..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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