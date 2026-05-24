Taranto-Apice 3-1 Calcio playoff Eccellenza
Nel match di Eccellenza tra Taranto e Apice, gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Pesce. La squadra di casa ha pareggiato con Loiodice, mentre nella ripresa Aguilera ha segnato il gol decisivo per il 3-1 finale.
In vantaggio gli ospiti nel primo tempo: rete di Pesce. Il pareggio tarantino ad opera di Loiodice, quindi nella ripresa il gol di Aguilera. Quello di Losavio nel finale ha rappresentato l'esito dell'andata nella semifinale playoff di Eccellenza. Non è stata una partita facile per i pugliesi e chi pensi ad una passeggiata con l'avversario arrivato da un minuscolo paese della Campania pensa male, anche se il doppio vantaggio è importante. Fra una settimana ad Apice il ritorno. La vincente del doppio confronto giocherà la finale con la vincente di Gladiator-Matese, ieri all'andata 3-2 per i campani. Altri risultati odierni:... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Taranto vs Apice 3-1| Loiodice penalty| Playoff Eccellenza 24 Maggio 2026
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Il Taranto vuole la Serie D: oggi la semifinale di andata contro l’Apice, formazione campana. Chi vince affronterà la vincente di Gladiator-Matese (ieri terminata 3-2 in favore del Gladiator nella gara 1). Sarà uno stadio Italia totalmente soldout. facebook