Alle 20,45 si giocano Lecce-Genoa e Cremonese-Como, ultime sfide del campionato di serie A. La partita tra Lecce e Genoa è decisiva per la permanenza in massima serie della squadra pugliese. Contestualmente, il Taranto affronta l’Apice in playoff di Eccellenza, con l’obiettivo di avvicinarsi alla serie D. Sono cinque le partite in programma, due delle quali riguardano la lotta alla salvezza.

Finisce oggi il campionato di calcio di serie A. Alle 20,45 si disputano cinque partite. Due riguardano la salvezza: Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Il Lecce in classifica è quartultimo con 35 punti, uno in più dei lombardi. Perché i pugliesi si salvino deve rimanere almeno quel punto di vantaggio, in caso di arrivo a pari punti in classifica il Lecce sarebbe retrocesso in serie B. Eccellenza, fase intergironi dei playoff: oggi con inizio alle 16 l’andata della semifinale Taranto-Apice. La vincente del doppio confronto giocherà la finale con la vincente del doppio confronto Gladiator-Matese (ieri 3-2 per i campani nella partita di andata). L'articolo Lecce-Genoa, per mantenere la Puglia in serie A Calcio: playoff di Eccellenza, il Taranto sfida l'Apice per avvicinarsi alla serie D proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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