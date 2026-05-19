Dimitri Kunz d’Asburgo compagno dell’ex ministra Santanchè lascia la discoteca Flò | Daniela non l’ha presa bene
Dimitri Kunz d’Asburgo, noto per essere il compagno dell’ex ministra Daniela Santanchè, è stato visto uscire dalla discoteca Flò di Firenze. Secondo quanto riferito, ha lasciato il locale con un atteggiamento tranquillo, mentre si dice che la sua compagna non abbia reagito bene a questa uscita. Per ora, non ci sono altre informazioni ufficiali sulla sua permanenza in città o sui motivi di questa uscita.
Firenze, 19 maggio 2026 – Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno dell’ex ministra Daniela Santanchè, lascia – almeno per ora – Firenze. Dopo una sola stagione alla guida dell’ex Flo’ di piazzale Michelangelo, il locale che aveva ribattezzato ’Santa’ in omaggio alla compagna, l’imprenditore ha deciso di non rinnovare il contratto con la famiglia Cardini, proprietaria della struttura, scegliendo di concentrarsi su altri progetti. Una decisione maturata soprattutto per le difficoltà incontrate nel portare avanti il piano immaginato per il locale affacciato sulla città. Il progetto (tramontato) di trasformare il Flò in uno spazio esclusivo. L’idea di Kunz d’Asburgo era quella di trasformare il Flo’ in uno spazio esclusivo, sul modello del Twiga, con ristorante “per palati fini”, discoteca vip e una terrazza panoramica a vetrate su Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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