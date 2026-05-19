Dimitri Kunz d’Asburgo compagno dell’ex ministra Santanchè lascia la discoteca Flò | Daniela non l’ha presa bene

Dimitri Kunz d’Asburgo, noto per essere il compagno dell’ex ministra Daniela Santanchè, è stato visto uscire dalla discoteca Flò di Firenze. Secondo quanto riferito, ha lasciato il locale con un atteggiamento tranquillo, mentre si dice che la sua compagna non abbia reagito bene a questa uscita. Per ora, non ci sono altre informazioni ufficiali sulla sua permanenza in città o sui motivi di questa uscita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui