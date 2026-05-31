Una coppia di anziani è stata investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Montebello, all’incrocio con viale Matteotti. L’uomo, che teneva per mano la donna, ipovedente, è stato colpito dall’auto. Entrambi si trovavano in condizioni gravissime e sono stati trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle dieci.

VOGHERA (Pavia) Una coppia di anziani è stata investita ieri mattina mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via Montebello, all’incrocio con viale Matteotti. In quel viale alberato ampio che unisce la zona della stazione con l’area di via Emilia e piazzale Quarleri la moglie di 86 anni e il marito di 85 poco prima delle 9,30 stavano attraversando molto probabilmente sulle strisce perdonali che si trovano proprio all’incrocio, vicino all’autoporto. In quel momento sul viale stava transitando una Lancia Y che li ha investiti. Stando alle prime notizie, l’impatto con l’auto è stato particolarmente violento. Sul posto due ambulanze e un’automedica partita da Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziana coppia travolta sulle strisce. Lui teneva per mano lei, ipovedente. Centrati da un’auto, sono gravissimi

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Si parla di: Anziana coppia travolta sulle strisce. Lui teneva per mano lei, ipovedente. Centrati da un’auto, sono gravissimi.

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