Chi sono Frank e Pam Apisa la coppia travolta sulle strisce a Milano | lui morto dopo l' incidente lei gravissima

Da milanotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia è rimasta coinvolta in un incidente sulle strisce pedonali a Milano. Frank Apisa è deceduto poco dopo essere stato trasportato alla struttura sanitaria di Sesto San Giovanni. La moglie, Pam Apisa, si trova in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, ma i tentativi di rianimare Frank Apisa sono stati vani.

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Frank Apisa è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Sua moglie, Pam Apisa, lotta tra la vita e morte al Niguarda di Milano. Quello che doveva essere un consueto sabato pomeriggio per la coppia statunitense, residente dal 2009 in Italia, si è trasformato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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