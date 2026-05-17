Chi sono Frank e Pam Apisa la coppia travolta sulle strisce a Milano | lui morto dopo l' incidente lei gravissima
Una coppia è rimasta coinvolta in un incidente sulle strisce pedonali a Milano. Frank Apisa è deceduto poco dopo essere stato trasportato alla struttura sanitaria di Sesto San Giovanni. La moglie, Pam Apisa, si trova in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, ma i tentativi di rianimare Frank Apisa sono stati vani.
Frank Apisa è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Sua moglie, Pam Apisa, lotta tra la vita e morte al Niguarda di Milano. Quello che doveva essere un consueto sabato pomeriggio per la coppia statunitense, residente dal 2009 in Italia, si è trasformato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Hoi and Ten finally met Hoa to thank her, and here's what they said.
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Frank e Pam Apisa travolti in viale Pirelli. “Pastori e fondatori di chiese” dalla Florida a Milano: lui muore, lei è gravissima
Coppia travolta da un’auto in viale Pirelli a Milano: morto Frank Apisa, grave la moglie Pamela FulcherFrank Apisa è il 77enne che è morto dopo essere stato travolto da un'auto in viale Pirelli a Milano insieme alla moglie, Pamela Apisa Fulcher, che è...
TRAVOLTI SULLE STRISCE A MILANO: MUORE UN PASTORE AMERICANO. Frank Apisa e la moglie Pamela stavano attraversando vicino casa quando un’auto li ha centrati in pieno nel quartiere Bicocca. Lui è morto poco dopo in ospedale. #Milano #incid x.com
Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto 6 pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina e la fuga dell’uomo. Fermato da un passante che è stato a sua volta ferito con un coltello. Ora è sotto interrogatorio facebook
Frank e Pam Apisa travolti in viale Pirelli. Pastori e fondatori di chiese dalla Florida a Milano: lui muore, lei è gravissimaI coniugi americani (a Milano dal 2009) stavano attraversando in viale Pirelli quando sono stati investiti da un’auto. Erano sulle strisce pedonali o poco più in là. Sessantenne sotto choc in ospedale ... ilgiorno.it