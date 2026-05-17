Chi sono Frank e Pam Apisa la coppia travolta sulle strisce a Milano | lui morto dopo l' incidente lei gravissima

Una coppia è rimasta coinvolta in un incidente sulle strisce pedonali a Milano. Frank Apisa è deceduto poco dopo essere stato trasportato alla struttura sanitaria di Sesto San Giovanni. La moglie, Pam Apisa, si trova in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, ma i tentativi di rianimare Frank Apisa sono stati vani.

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