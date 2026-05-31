Durante il fine settimana si sono svolti incontri tra i rappresentanti della Fortitudo e le parti interessate, con un focus sulla pianificazione futura del club. La discussione ha coinvolto figure chiave e ha portato a una riflessione sulla direzione da seguire. Tra gli argomenti affrontati, il ruolo di alcuni membri e le strategie per il prossimo futuro. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata al momento.

Pian piano sta prendendo forma la Fortitudo. Il weekend porta riposo e consiglio, e con esso diventa un momento di riflessione per capire quale sarà il domani. A livello societario c’è ancora da attendere qualche settimana, il tempo per perfezionare il passaggio delle quote da Stefano Tedeschi e di altri soci a Matteo Gentilini che diventerà azionista di maggioranza assoluta. E Rossano Guerri che, non solo vicepresidente del Consorzio, entrerà a tutti gli effetti tra i soci. La linea di comando della nuova Effe sarà snella, con Gentilini presidente e Guerri che avrà compiti operativi a cominciare dal mercato, dove sta valutando tra conferme e partenze quella che sarà la nuova Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anumba e Moretti, l’Aquila riflette. Il punto di partenza sarà Fantinelli

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