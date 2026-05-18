Le pagelle Fantinelli più forte degli acciacchi Moretti energia pura Sarto cuce da maestro

Durante l’ultima partita, alcune prestazioni si sono distinti tra i giocatori in campo. Della Rosa ha giocato 21 minuti, segnando due triple su quattro tentativi, e ha contribuito con tre rimbalzi e quattro assist, nonostante alcuni falli e qualche dubbio sulla sua efficacia. Fantinelli ha dimostrato di essere più forte degli infortuni, mentre Moretti ha portato energia costante. Sarto ha mostrato abilità nel gioco offensivo, giocando da vero maestro.

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Della Rosa 7 (in 21’ 24 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 4 assist). Limitato dai falli, qualcuno dubbio, ma con lui sul parquet Francis fa poco o nulla e nel finale mette anche un paio di triple. Moore 8 (in 24’ 44 da due, 47 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 9 assist). Torna in campo, entra subito in quintetto ed è semplicemente devastante con 11 punti in avvio di match. Strepitoso. Sarto 7,5 (in 27’ 11 da due, 27 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, una stoppata). Apre e chiude da protagonista il primo tempo, per il resto tanto lavoro e un bilancio positivo-negativo +37 stratosferico. Moretti 8 (in 25’ 22 da due, 68 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Fantinelli più forte degli acciacchi. Moretti energia pura. Sarto cuce da maestro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le pagelle. Moretti il migliore, Sarto resisteDella Rosa 6 (in 28’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 3/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, 2 perse, 2 assist). Leggi anche: Pagelle finale Amici 2026: Lorenzo adesso ha un’identità, Alessio energia pura, Emiliano è un fenomeno Le pagelle. Fantinelli più forte degli acciacchi. Moretti energia pura. Sarto cuce da maestroDella Rosa 7 (in 21’ 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 4 assist). Limitato dai falli, qualcuno dubbio, ma con lui sul parquet Francis fa poco o nulla e nel finale mette anc ... sport.quotidiano.net Amici di Maria De Filippi, top e flop della finale. Le pagelleDomenica 17 maggio e, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, dunque, il talent più famoso di Canale 5 è giunto alla concl ... today.it