Antonelli sulla Ferrari | l’ADUO potrebbe aiutare a colmare il gap

L’amministratore delegato ha sollevato la possibilità che l’ADUO possa contribuire a ridurre il divario di 72 punti accumulato dalla Mercedes. Ha anche menzionato un limite tecnico della SF-26, senza specificarne i dettagli. La discussione si è concentrata sulle potenzialità dell’ADUO di influenzare le prestazioni, senza indicare come o in che modo. Non sono stati forniti dati precisi o confronti tecnici ulteriori.

? Domande chiave Come potrà l'ADUO annullare il vantaggio di 72 punti della Mercedes?. Quale limite tecnico della SF-26 ha evidenziato Antonelli durante il discorso?. Perché la gestione degli pneumatici penalizza la Ferrari rispetto alla W17?. Quanto tempo servirà agli ingegneri di Maranello per ottimizzare il motore?.? In Breve Mercedes guida con 72 punti di vantaggio sulla Ferrari e 113 sulla McLaren.. La FIA comunicherà i beneficiari dell'ADUO la prossima settimana.. Il telaio SF-26 soffre il degrado gomme rispetto alla Mercedes W17.. Antonelli sottolinea la necessità di tempi lunghi per lo sviluppo motore.. Mercedes in comando e il miraggio dell’ADUO per la Ferrari: le parole di Antonelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CLAMOROSO Ferrari: scoperta la VERA causa del gap con Mercedes!

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