Nelle prime gare del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, la Mercedes si è distinta per la sua superiorità in qualifica, grazie a una power unit che sembra aver migliorato le proprie prestazioni rispetto alle avversarie. La Ferrari ha annunciato l’intenzione di utilizzare l’ADUO, un sistema progettato per integrare meglio il motore con altri componenti, al fine di ridurre il divario rispetto alla leader del campionato.

Le prime gare del Mondiale di F1 2026 hanno confermato ciò che molti avevano previsto: la Mercedes domina, soprattutto in qualifica, grazie a una power unit che sembra aver fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla concorrenza. Se il tanto discusso rapporto di compressione del motore della W17 verrà finalmente verificato a caldo dal 1° giugno, secondo Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, questa non sarà la svolta decisiva della stagione: “ Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione sarà una svolta decisiva, una svolta enorme “, ha affermato l’ingegnere francese. La vera attenzione degli avversari è ora rivolta all’ ADUO, ovvero l’Additional Development and Upgrade Opportunities, introdotto dal regolamento 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Ferrari punta sull’ADUO per colmare il deficit di motore: che cos’è e come funziona

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