Quando la Ferrari può colmare il gap da Mercedes in F1 | il piano tra test Aduo e aggiornamenti

La Ferrari sta pianificando una serie di test e aggiornamenti per avvicinarsi a Mercedes nella stagione di Formula 1 del 2026. L'azienda ha annunciato che l'ADUO potrebbe essere attivato a partire da una specifica gara, dando così un impulso alla vettura. Le modifiche previste sono state illustrate in un piano dettagliato, che include anche le tappe di test previste nel calendario.

Ferrari prepara test e aggiornamenti per ridurre il gap da Mercedes in F1 2026. Quando può scattare l'ADUO e da quale GP può cambiare davvero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Mercedes invincibile? Tra power unit e aerodinamica, il piano Ferrari per colmare il gap F1, scatta l’ADUO: può aiutare Ferrari, Mercedes subito penalizzata?Nel mondo della Formula 1 la battaglia tecnologica non riguarda solo aerodinamica e strategie, ma soprattutto la cosiddetta politica. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Leclerc: Mercedes avanti, ma la Ferrari può batterla. Non siamo in Giappone per il 2° o 3° posto; Palle d'acciaio!, festa Ferrari e messaggio a Leclerc dopo il Gp del Giappone; Si può tifare sia Ferrari che Andrea Kimi Antonelli?; GP Giappone 2026: Ferrari può colmare il gap Mercedes?. Ferrari, come anche dimostrato nel corso del weekend cinese, ha adottato diversi approcci alla gara a causa della coperta energetica corta.Concluso il primo duetto di gare, il Circus si appresta a godersi una meritata pausa, prima della ormai prossima trasferta giapponese. Analizzando quanto successo in Australia e in Cina, è stato possi ... formulacritica.it Isabella Ferrari, il compleanno (62 anni), la malattia segreta, la cocaina 'pediatrica', i tradimenti: «Contenta di non essermi devastata la faccia» facebook Ferrari: cadute e rinascite con la Roma, l'incubo Inter nel 2001 e il miracolo Gasperini #ASRoma #Ferrari #InterRoma #Gasperini #Spalletti #Prandelli #vocegiallorossa x.com