Il pilota Mercedes ha ricevuto il Premio Bandini 2026 a Brisighella, entrando nell’albo d’oro di uno dei riconoscimenti più importanti del motorsport internazionale. Antonelli ha parlato della sua carriera, dal passato in monoposto fino alle esperienze con Mercedes, Ferrari e Verstappen. Ha raccontato le sfide affrontate e l’evoluzione nel settore, senza approfondimenti su aspetti personali o motivazioni. La cerimonia si è svolta domenica, con la presenza di vari rappresentanti del mondo delle corse.

Andrea Kimi Antonelli continua a stupire dentro e fuori dalla pista. Il pilota Mercedes ha ricevuto il prestigioso Premio Bandini 2026 a Brisighella, entrando nell’albo d’oro di uno dei riconoscimenti più importanti del motorsport internazionale. Durante la conferenza stampa, Antonelli ha affrontato numerosi temi: dalla stagione in Formula 1 alle ambizioni future, passando per il suo rapporto con Max Verstappen. Il giovane talento italiano ha mostrato grande maturità, spiegando come affronta la pressione e come vive il confronto con il suo compagno di squadra. Le sue dichiarazioni hanno offerto uno spaccato interessante della sua personalità, tra umiltà, determinazione e voglia di continuare a crescere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Antonelli si racconta al Premio Bandini: dalla Mercedes a Verstappen, alla Ferrari

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Kimi Antonelli a Brisighella, Italia reddit

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