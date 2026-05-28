Antonelli riceve il Trofeo Bandini | la Mercedes AMG GT3 in Romagna
Un pilota ha ricevuto il Trofeo Bandini in Romagna, durante un evento dedicato ai motori. La premiazione si è svolta con la consegna del riconoscimento, accompagnata dalla presenza della Mercedes AMG GT3, che sarà protagonista sulla Via Emilia. La vettura, esposta e presente all’evento, ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi. Non sono stati annunciati piani di percorrenza specifici, né dettagli sul percorso che la vettura seguirà lungo la strada regionale.
? Domande chiave Chi sono i campioni leggendari che hanno vinto questo trofeo?. Come percorrerà la Via Emilia con la Mercedes AMG GT3?. Dove potrà incontrare i tifosi il pilota durante il passaggio?. Perché la scelta di Brisighella è legata alla storia di Bandini?.? In Breve Evento sabato 30 maggio con sosta dei tifosi a Faenza verso le 15:30.. Percorso della Mercedes AMG GT3 tra Imola, Faenza e Brisighella lungo la Via Emilia.. Francesco Asirelli presenta la cerimonia in piazza Marconi per onorare Lorenzo Bandini.. Premio storico attivo dal 1992 con vincitori come Schumacher, Alonso e Hamilton.. Sabato 30 maggio, Andrea Kimi Antonelli riceverà il Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella, segnando un momento di passaggio tra la storia del motorismo e il talento emergente della Mercedes. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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