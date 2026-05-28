Antonelli riceve il Trofeo Bandini | la Mercedes AMG GT3 in Romagna

Notizia in breve

Un pilota ha ricevuto il Trofeo Bandini in Romagna, durante un evento dedicato ai motori. La premiazione si è svolta con la consegna del riconoscimento, accompagnata dalla presenza della Mercedes AMG GT3, che sarà protagonista sulla Via Emilia. La vettura, esposta e presente all’evento, ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi. Non sono stati annunciati piani di percorrenza specifici, né dettagli sul percorso che la vettura seguirà lungo la strada regionale.