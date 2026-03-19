Jannik Sinner ha commentato a Sky Sport alla viglia del suo debutto al Miami Open, dopo aver vinto ad Indian Wells. Ha elogiato le prestazioni di Antonelli, definendole incredibili, e ha espresso la speranza che la Ferrari possa avvicinarsi di più alla Mercedes. Il tennista ha condiviso le sue impressioni prima di scendere in campo nel torneo statunitense.

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport alla vigilia del suo esordio al Miami Open e dopo aver vinto ad Indian Wells. Le parole di Sinner. Cosa ti sei portato dietro da Indian Wells qui a Miami e che condizioni hai trovato? “ Per il momento è difficile dirlo, perché abbiamo giocato ieri solo 45 minuti giusto per muoverci un po’. Qui il tempo non è bellissimo, quindi vedremo come saranno le condizioni nei prossimi giorni. Le partite stanno andando un po’ indietro, quindi bisognerà capire come si evolverà la situazione. Sono comunque contento di essere qui. È un torneo molto simile a Indian Wells, importante per me. È anche l’ultimo appuntamento prima della stagione sulla terra battuta; quindi, sono contento di provare a dare il massimo, come sempre, e poi vedremo come andrà “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Antonelli? Sta facendo cose incredibili, ma spero la Ferrari si avvicini un po’ di più alla Mercedes”

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