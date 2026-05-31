Prima del Gran Premio d'Italia, Bagnaia ha avuto modo di mostrare a Kimi Antonelli alcuni aspetti della sua Ducati nel paddock del Mugello. Durante l'incontro, Bagnaia ha invitato Antonelli a fare un giro, chiedendogli se volesse provarci. Kimi Antonelli ha risposto a questa proposta, ma i dettagli della sua reazione non sono stati resi pubblici. L'evento si è svolto in un contesto informale tra piloti e giovani promesse del motociclismo.

Prima di scendere in pista per il Gp d'Italia, Bagnaia si è divertito a fare da insegnante a Kimi Antonelli nel paddock del Mugello per spiegargli i segreti della sua Ducati. Il pilota della Mercedes ha seguito con attenzione la lezione del maestro Pecco e alla richiesta di fare un giro in sella alla moto ha risposto così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli a lezione da... Bagnaia: "Vuoi fare un giro?" e Kimi risponde così

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonelli FULL ANGRY TEAM RADIO After CLASH With Russell 2026 Canadian GP Sprint Race!

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli, l’Harry Potter della F1. La lezione del papà Marco: “Tanta strada ancora da fare”Kimi Antonelli, giovane pilota di Formula 1, è stato recentemente descritto come un talento promettente nel mondo delle corse, con un passato che...

Valentino Rossi colpito: “Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi Antonelli”Valentino Rossi ha commentato la vittoria di Kimi Antonelli, sottolineando che l’ultimo a realizzare pole position, gara e giro come lui era stato il...

Temi più discussi: Kimi Antonelli: Ho vinto 3 gare su 4, le potevo vincere tutte; Sale l’attesa: domani Kimi Antonelli al Trofeo Bandini; Russell scaccia lo spettro Antonelli: Inizio turbolento. Ma il mio avversario sono io; F1, GP Canada 2026: Wolff frena il duello tra Antonelli e Russell. Ecco come - Formula 1.

La facile vittoria di Antonelli in Canada, vista dai box Mercedes reddit

Traccia fuori Google(TG:e10838).yml - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Kimi Antonelli battuto da George Russell in Canada fa notizia? Solo l’ennesimo segnale di quanto impressionante sia stato fin qui, mentre Toto Wolff dà una lezione alla F1 ...George Russell si prende la pole position Sprint a Montreal, ma Kimi gli mette pressione. Secondo ad un niente su una pista che ha sempre visto l’inglese andare fortissimo, ma soprattutto super calmo ... mowmag.com

Toto Wolff zittisce un Antonelli furioso con Russell: i team radio Mercedes al veleno, una lezione per KimiVolano stracci in casa Mercedes durante la Sprint Race tra Antonelli e Russell, team radio bollenti e deve intervenire Toto Wolff per placare Kimi. Che cosa è successo ... sport.virgilio.it