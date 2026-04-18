Kimi Antonelli, giovane pilota di Formula 1, è stato recentemente descritto come un talento promettente nel mondo delle corse, con un passato che include un percorso di crescita sotto l’attenzione di suo padre, anche lui coinvolto nel settore automobilistico. La sua carriera ha attirato l’interesse di addetti ai lavori e appassionati, mentre il padre ha commentato pubblicamente che, nonostante i progressi fatti, c’è ancora molta strada da percorrere prima di raggiungere i livelli più alti.

Bologna, 18 aprile 2025 – Domanda. Riuscirà il nostro eroe, ovviamente inteso come Kimi Antonelli, a gestire la clamorosa botta di popolarità, uno tsunami multimediale, dal quale il non ancora ventenne pilota della Mercedes è stato travolto dopo le strepitose vittorie in Cina e in Giappone? Questa, onestamente, è la domanda delle 100 pistole. Le altre giovani figure carismatiche . Non mancano esempi incoraggianti: si può guardare all’esempio luminoso di Sinner. Ci si può anche appellare alla memoria di altre figure carismatiche, entrate con pieno merito nell’album delle leggende nazionali dello sport: Alberto Tomba e Valentino Rossi si trasformarono in icone assolute quando avevano da poco preso la patente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, l’Harry Potter della F1. La lezione del papà Marco: “Tanta strada ancora da fare”

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