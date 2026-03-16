Valentino Rossi colpito | Ho letto chi era stato l'ultimo a fare pole gara e giro come Kimi Antonelli

Valentino Rossi ha commentato la vittoria di Kimi Antonelli, sottolineando che l’ultimo a realizzare pole position, gara e giro come lui era stato il pilota della Mercedes. Rossi, che in passato ha dato diversi consigli ad Antonelli, ha dichiarato di aver letto con attenzione le imprese del giovane pilota, ora protagonista di un primo importante successo.

Valentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli. Adesso dopo il primo trionfo si fa sentire ed elogia il pilota della Mercedes, che da Rossi in passato ha avuto tanti consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: “L’ho lasciato io, i valori erano diversi”Eliska Babickova racconta in un video perché ha deciso di lasciare Kimi Antonelli dopo oltre due anni di fidanzamento.

La compagna del padre di Valentino Rossi: “Ho subìto episodi gravissimi, loro temono per l’eredità”Ambra, compagna da tanti anni di Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, racconta la sua verità sulla triste vicenda che vede il campione del mondo...

Kimi Antonelli

Una raccolta di contenuti su Valentino Rossi

Temi più discussi: La mental coach Nicoletta Romanazzi: Ho aiutato Donnarumma. Il fratello di Valentino Rossi? Troppo timido. Perin andava in tilt. Vorrei Musetti; Rossi e le leggende a cena: il Dottore gela tutti sul ritorno; Kimi Antonelli: Volevo diventare Messi. La Formula 1? Come un mare pieno di squali, è un attimo cadere in trappola ed essere mangiato.

Valentino Rossi colpito: Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi AntonelliValentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli. Adesso dopo il primo trionfo si fa sentire ed elogia il pilota della Mercedes, che da Rossi in passato ha avuto ... fanpage.it

valentino rossiRimani aggiornato su Valentino rossi con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è ... ilrestodelcarlino.it

Retroscena MotoGP: l'ombra di Valentino Rossi nel box Ducati @corsedimoto x.com

Un secco "mai!" che dice tutto. Valentino Rossi ha risposto così alla domanda di Pedrosa sulla possibilità di tornare in sella a una MotoGP. Dopo anni al vertice, il Dottore non sente più il richiamo del motomondiale. Oggi il suo baricentro è altrove, più vicino all - facebook.com facebook