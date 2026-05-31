Un giovane pilota ha vinto il Trofeo Bandini durante un evento a Brisighella. La vittoria ha suscitato attenzione in ambito sportivo, con alcuni che hanno dedicato un pensiero speciale ad Alessandro Zanardi. Il padre del vincitore ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, commentando la medaglia come un momento importante per il figlio. Non sono stati rivelati dettagli sulle reazioni specifiche o sui messaggi inviati in memoria di Zanardi.

? Domande chiave Chi ha voluto dedicare un pensiero speciale ad Alessandro Zanardi?. Come ha reagito il padre di Antonelli alla sua medaglia?. Quali consigli familiari riceve il pilota per correggere le partenze?. Perché il presidente ha paragonato Antonelli a Lorenzo Bandini?.? In Breve Il percorso ha collegato Imola e Faenza fino alla destinazione finale di Brisighella.. Il presidente Francesco Asirelli ha ricordato il valore umano del pilota Alessandro Zanardi.. Marco Antonelli ha ricevuto la Medaglia Mediolanum per il supporto alla carriera del figlio.. La cerimonia ha celebrato la 33esima edizione del prestigioso Trofeo Bandini.. Il calore di Brisighella accoglie il talento di Andrea Kimi Antonelli per il 33esimo Trofeo Bandini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelli a Brisighella: il giovane talento vince il Trofeo Bandini

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Da Imola a Brisighella, passerella d'onore nel cuore della Motor Valley: Kimi Antonelli riceverà il prestigioso Trofeo BandiniDa Imola a Brisighella, una passerella speciale nel cuore della Motor Valley celebra la vittoria di un giovane pilota.

Temi più discussi: Kimi Antonelli, un'altra vittoria: oggi riceve il Trofeo Bandini a Brisighella; Trofeo Bandini, Brisighella si prepara ad accogliere Andrea Kimi Antonelli: Festa con migliaia di persone; Antonelli riceverà il Trofeo Bandini 2026; Da Imola a Brisighella, il Trofeo Bandini incorona Andrea Kimi Antonelli.

A Brisighella (Ravenna) bagno di folla per il pilota Kimi Antonelli, che ha ricevuto il trofeo Lorenzo Bandini. Ad accoglierlo famiglie e giovanissimi tifosi alla caccia di selfie e autografi. Antonelli ha ricevuto il trofeo Bandini, già assegnato ad altri piloti come Schu x.com

Kimi Antonelli a Brisighella, Italia reddit

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