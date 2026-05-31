Antonella Lattanzi ha scritto di un desiderio profondo di amore e di un senso di vuoto lasciato dall'assenza di un genitore. Nel suo testo, menziona la mancanza di un padre con cui poter condividere momenti di conforto e di un amore che sembra irraggiungibile. La scrittrice fa riferimento anche alle difficoltà vissute da Chiara e dai bambini che hanno subito danni, evidenziando il bisogno di affetto e stabilità.

"Ci vorrebbe, un padre sul cui petto poter poggiare la testa e riposare. Ci vorrebbe, un amore infinito che siamo incapaci di tradire. Ma sono cose che non esistono in natura. I padri che ti consolano, gli amori infiniti che non ti tradiscono". Il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi è la storia dell’amicizia tra due ragazzine, Marianna e Chiara, che stanno crescendo in due famiglie apparentemente agli antipodi – una ordinata e colta, l’altra ruvida e irrequieta – ma che si rivelano uguali nel modo in cui tradiscono, soffocano, feriscono. Contro la violenza, soprattutto paterna, che circonda le due ragazze, l’amicizia è la salvezza. E il desiderio della salvezza, la sua nascita e la tensione verso la sua (possibile? impossibile?) realizzazione abita l’intero libro, dal titolo Chiara (Einaudi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antonella Lattanzi: "Il desiderio viscerale di amore. Lo sguardo mancato di un genitore. Io, Chiara e i bambini danneggiati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il desiderio di Michele Bravi di diventare padre in Genitore 3: “Decidono per noi se è giusto pensare a un figlio”Michele Bravi ha espresso il desiderio di diventare padre attraverso la sua canzone \

Affrontare il lutto di un genitore quando sei genitorePer molte persone, perdere un genitore rappresenta un momento difficile che si presenta inevitabilmente nel corso della vita adulta.

Argomenti più discussi: Antonella Lattanzi: Il desiderio viscerale di amore. Lo sguardo mancato di un genitore. Io, Chiara e i bambini danneggiati; Antonella Lattanzi e Nicoletta Verna al Seminare Idee Festival di Prato; Filippo Capobianco e Martina Lauretta e la poetessa Antonella Lattanzi ospiti della II edizione di Seminare Idee; Il festival chiamato desiderio. E’ l’ora di Seminare idee. La cultura accende la città . Incontri e spettacoli gratuiti.

Filippo Capobianco e Martina Lauretta e la poetessa Antonella Lattanzi ospiti della II edizione di Seminare IdeeQuando il desiderio diventa parola e riscrive il mondo: i poetry-slammer Filippo Capobianco e Martina Lauretta e la poetessa Antonella Lattanzi ospiti della II edizione di Seminare Idee Festival Cit ... corrierenazionale.it