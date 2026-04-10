Il desiderio di Michele Bravi di diventare padre in Genitore 3 | Decidono per noi se è giusto pensare a un figlio
Michele Bravi ha espresso il desiderio di diventare padre attraverso la sua canzone
Michele Bravi racconta nella sua canzone Genitore 3 la sua voglia di diventare genitore: testo e significato di questa lettera dedicata a un figlio che ancora non c'è. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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È giusto intervenire se un genitore tratta male il figlio?Una sera, dopo aver cenato con un amico, stavo tornando a casa lungo una tranquilla strada residenziale.
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