Domenica pomeriggio su Rai1 torna l’appuntamento di Domenica In, con Mara Venier al timone. Per la puntata di oggi, 26 aprile, è previsto l’intervento di Sal Da Vinci, che sarà ospite in studio. La trasmissione si svolge come di consueto, con momenti dedicati all’intrattenimento e alle riflessioni, offrendo agli spettatori un proseguimento della programmazione abituale del fine settimana.

Il consueto appuntamento della domenica pomeriggio su Rai1 si rinnova anche oggi, 26 aprile, con una puntata ricca di emozioni, intrattenimento e riflessioni. Mara Venier torna in onda alle 14.00 insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un pomeriggio che promette di spaziare tra i grandi successi della musica italiana e il racconto intimo di icone del cinema. Domenica In, le anticipazioni del 26 aprile. Il cuore pulsante della puntata di domenica 26 aprile sarà la grande musica. In studio arriveranno i Pooh, la band più longeva e amata della storia italiana, pronti a ripercorrere una carriera costellata di successi intramontabili.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 26 aprile: Mara Venier ospita Sal Da Vinci

Notizie correlate

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da VinciDomenica 26 aprile, dopo gli ottimi risultati di share della settimana scorsa - 1.

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile; Domenica In, gli ospiti del 19 aprile da Marco Masini a Elisa Isoardi; Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier; Domenica In, anticipazioni del 19 aprile: ospiti della Venier Elisa Isoardi, Marco Masini e Dolcenera.

Domenica In, anticipazioni del 26 aprile: Mara Venier ospita Sal Da VinciIl cuore pulsante della puntata di domenica 26 aprile sarà la grande musica. In studio arriveranno i Pooh, la band più longeva e amata della storia italiana, pronti a ripercorrere una carriera ... dilei.it

Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentaduesima puntata del 26 aprile 2026Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti trentaduesima puntata del 26 aprile 2026. Con Mara Venier, Tommaso Cerno, Mammucari e Miccio ... superguidatv.it

Mara Venier, l'attico nel centro di Roma: il terrazzo con vista su San Pietro, il maggiordomo all'ingresso, il quartiere vip - facebook.com facebook