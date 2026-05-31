Il settore delle tecnologie marine sta evolvendo rapidamente, seguendo il ritmo delle innovazioni nel campo tecnologico. Le novità riguardano strumenti e sistemi utilizzati per la navigazione, l’osservazione e la gestione delle risorse marine. Questa accelerazione si traduce in un continuo aggiornamento delle attrezzature e delle metodologie impiegate. La rapida trasformazione impone agli operatori di adattarsi costantemente per rimanere competitivi e rispondere alle nuove esigenze del settore.

Il mondo delle tecnologie sta cambiando a velocità vertiginosa e quello delle tecnologie marine non fa eccezione. Come polo di ricerca e sviluppo che opera nella ’ blue economy ’, osserviamo con attenzione questi cambiamenti, che negli ultimi anni hanno avuto una vera e propria impennata. Ciò rende sempre più urgente e indispensabile per le aziende disporre di personale in grado non solo di gestire, ma possibilmente anche di anticipare gli sviluppi tecnologici che interessano tutti i settori. Da qui la necessità di una formazione permanente per il personale che a vario titolo ha a che fare con il mare. Il presidente del DLTM Lorenzo Forcieri spiega con queste parole la filosofia che sta alla base dei due progetti elaborati sul tema dall’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Anticipare gli scenari per governare il futuro; Shock globali: una masterclass per leggere e interpretare il presente; Gestione preventiva di impresa in scenari geopolitici incerti; Consulente finanziario e legale la risposta alla crisi di impresa nell'attuale contesto geopolitico.

Giovannini: non siamo pronti a gestire la velocità con cui cambiano gli scenari futuri. L’intelligenza artificiale ne è un esempio evidente: per questo dobbiamo cercare di anticipare ciò che accadrà e soprattutto di decidere in che direzione vogliamo andare. #as x.com

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