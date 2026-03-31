Juventus il futuro del mercato passa dalla Champions | gli scenari

La qualificazione alla prossima Champions League è determinante per le strategie di mercato della Juventus in vista dell'estate. La partecipazione alla competizione europea potrebbe influenzare le decisioni sul rafforzamento della rosa e le operazioni di mercato. La squadra sta lavorando per ottenere i punti necessari e assicurarsi un posto nella competizione, che rappresenta un elemento chiave per il futuro sportivo e finanziario della società.

Il destino della Juventus e le scelte di mercato estive passano dalla qualificazione alla prossima Champions. E la Premier intanto bussa. Il punto su Gazzetta dello Sport. Gli scenari di. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il futuro del mercato passa dalla Champions: gli scenari Articoli correlati Douglas Luiz, la Juventus attende il riscatto: il futuro all’Aston Villa passa dalla ChampionsQuesta sera l’Aston Villa scenderà in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro il Lille, davanti al proprio pubblico alle ore 21. Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... Contenuti utili per approfondire su Juventus il futuro del mercato passa... Temi più discussi: 🗞️ Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Rinnovo o addio? Il dilemma di Khephren Thuram alla Juve: gli scenari; Elkann vende Gedi ma si tiene la Juventus: Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, futuro brillante davanti a noi; Tonali, ci pensano Milan e Juventus. Ma il futuro sarà ancora in Premier. Joao Mario apre al ritorno alla Juventus: Il mio futuro può essere ancora bianconeroJoao Mario ha parlato del suo futuro aprendo ad un ritorno alla Juve in vista della prossima stagione essendo ancora di proprietà bianconera ... calciomercato.it Juventus, occhio al futuro di Bremer: apertura ad una clamorosa ipotesi!Cessione Bremer - In casa Juventus si fa strada una possibile cessione illustre in vista dell’estate 2026. Secondo Tuttosport, a ... fantamaster.it Per la Juventus Kenan Yildiz non è negoziabile Non verranno prese in considerazione neanche offerte folli a 9 cifre La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Conceicao a The Athletic: "Felice alla Juventus, ora voglio vincere dei titoli" x.com