Il piano delle antenne è stato aggiornato: il palazzo municipale e il parcheggio di via Borrotzu sono stati rimossi dall'elenco dei siti idonei, mentre sono stati inseriti il campo sportivo della Guida e l’area comunale di Forte Bastia. La modifica riguarda la selezione dei luoghi considerati adatti per l’installazione di nuovi impianti. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui criteri di scelta è stata resa nota.

Aggiornato il piano delle antenne: escono dall’elenco dei siti idonei per la posa degli impianti il palazzo municipale e il parcheggio di via Borrotzu, entrano il campo sportivo della Guida e l’area comunale di Forte Bastia. I gestori, però, possono proporre anche zone fuori dal piano, ad esempio terreni privati, richieste che vengono valutate caso per caso. Resta dunque nella mappa come “area richiesta dal gestore” via Cerretta: l’ufficio tecnico comunale aveva bocciato l’impianto, per mancanza di documentazione, ma la compagnia proponente potrebbe fornire le integrazioni richieste per far procedere l’iter. Il piano, che è stato aggiornato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenne Nuovo piano. Idonei Forte Bastia e il campo della Guida

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