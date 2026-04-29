Borse di studio l' annuncio della Regione | Vincitori tutti gli idonei messi in campo 200 milioni

La Regione ha annunciato che tutti gli studenti idonei per le borse di studio dell’anno accademico 202526 sono stati ufficialmente dichiarati vincitori. Sono stati messi a disposizione 200 milioni di euro per questa iniziativa. L’amministrazione ha comunicato che nessuno degli studenti ammessi ha perso il diritto alla borsa di studio. L’assegnazione riguarda tutte le persone che avevano presentato domanda e rientrano nei criteri stabiliti.

Tutti gli studenti idonei sono stati dichiarati vincitori delle borse di studio per l’anno accademico 202526. Con la messa in campo di risorse che ammontano, complessivamente, a oltre 200 milioni. “Un record” lo definisce la Regione.L’annuncio arriva dopo settimane molto “calde” sul fronte delle.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Università, borse di studio per tutti gli idonei: la Regione stanzia altri 46 milioniPer il secondo anno consecutivo la Regione siciliana garantisce la copertura totale delle borse di studio destinate agli studenti universitari... Borse di studio Lazio 2025-2026, in arrivo fondi per gli idonei non vincitori: cosa cambiaRoma, 8 aprile 2026 – Grazie ad un ulteriore stanziamento di oltre 35 milioni di euro, i 6. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti per la frequenza; Borse di Studio IoStudio a.s. 2025-2026 per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e Paritarie, e/o Percorsi Triennali di IeFP; Università, l'Ersu: Assicurato il 100% delle domande di borsa di studio, stanziati 49,5 milioni. Borse di studio in Sicilia: stanziati fondi per 34.785 studenti. Copertura totale agli Ersu entro il 30 aprileEntro il 30 aprile la Regione Siciliana stanzia 119,6 milioni per garantire le borse di studio a 34.785 studenti idonei. orizzontescuola.it Regione Siciliana: copertura totale delle borse di studio Ersu, investiti 119 milioni di euroDiritto allo studio in Sicilia, il governo Schifani garantisce la copertura integrale: 119,6 milioni di euro per le borse di studio universitarie. Grazie allo stanziamento di fondi statali, regionali ... cataniaoggi.it Università, al via i pagamenti del 100% delle borse di studio per 34.785 studenti idonei La Regione Siciliana assicura, anche nell’anno accademico 2025/2026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degl - facebook.com facebook Borse di studio, nel Lazio coperti tutti gli idonei: investimento record da oltre 200 milioni x.com