Annuncio bomba del ct della Nigeria su Osimhen | Non convocato perché potrebbe cambiare squadra!

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ct della Nigeria ha annunciato che Victor Osimhen non sarà convocato per le prossime partite. La motivazione ufficiale riguarda un possibile trasferimento del giocatore a una nuova squadra. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli. Osimhen, attaccante, era presente nella lista preliminare, ma è stato escluso prima della convocazione definitiva. Nessun commento è stato rilasciato riguardo ai tempi o alle modalità del trasferimento.

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Il ct della Nigeria ha fatto questo annuncio su Victor Osimhen: «Non convocato perché potrebbe cambiare squadra!». Cosa sta succedendo. Il calciomercato internazionale è sempre pronto a regalare colpi di scena e, questa volta, l’indiscrezione più roboante arriva direttamente dal ritiro della nazionale nigeriana. Il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti in conferenza stampa, svelando un retroscena che potrebbe stravolgere a breve il futuro di Victor Osimhen. L’allenatore francese ha infatti deciso di escludere il fuoriclasse dalle convocazioni per i prossimi impegni internazionali, motivando la scelta con ragioni che esulano dalle classiche questioni di natura tattica o legate alla condizione fisica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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