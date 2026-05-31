anna de gaio chiede trasparenza sul confronto elettorale

Anna De Gaio ha richiesto un dibattito elettorale più ampio, coinvolgendo anche i futuri consiglieri. La candidata insiste sulla necessità di trasparenza per gli elettori. La richiesta arriva prima delle elezioni, con l’obiettivo di permettere un confronto più completo tra le parti. Finora, non sono stati confermati dettagli sui tempi e le modalità dell’iniziativa. La proposta viene presentata come un passo per aumentare la chiarezza nel processo elettorale.

La candidata chiede un dibattito esteso ai futuri consiglieri per garantire trasparenza agli elettori.. Nel clima politico che accompagna il ballottaggio a Castrovillari, Anna De Gaio ha espresso una posizione chiara sul tema dei confronti pubblici, legando la propria partecipazione alla presenza contestuale dei consiglieri che comporranno la futura maggioranza. Una scelta che la candidata definisce necessaria per garantire trasparenza e completezza dell’informazione agli elettori. “La democrazia è partecipazione, trasparenza e, soprattutto, confronto aperto. Rifiutare un dibattito pubblico significa sottrarsi al giudizio dei cittadini e nascondere la squadra che si candida a governare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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