Un sarto di Angri è stato aggredito dall’ex e ha riportato ferite alle mani. Per la ripresa, necessita di 100 mila euro per le cure. La vittima ha chiesto assistenza economica, ma finora nessun aiuto è stato attivato. La situazione rimane irrisolta e il sarto si trova in difficoltà nel riprendere il lavoro.

? Domande chiave Come potrà Mizhar continuare il suo lavoro con le mani ferite?. Perché lo Stato non ha ancora attivato aiuti economici per lui?. Chi potrà garantire la copertura per le spese mediche impreviste?. Come reagirà la magistratura alla richiesta di arresti domiciliari della donna?.? In Breve Interventi chirurgici per ricostruzione organi costano oltre 100 mila euro.. Avvocato Angelo Pisani si oppone alla richiesta di domiciliari della donna.. Mancanza di assistenza sociale per la vittima dopo un mese dall'aggressione.. Lesioni alle mani impediscono al sarto Mizhar di svolgere l'attività professionale.. Angri, un sarto ferito e la lotta per la ricostruzione dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angri, sarto aggredito dalla ex: servono 100 mila euro per guarire

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