Angri tensione in vista del ballottaggio | candidato aggredito in un bar
Ad Angri, nella mattinata di ieri, un candidato sostenitore di un candidato sindaco è stato coinvolto in una lite violenta in un bar del centro. L’uomo, avvocato, sarebbe stato aggredito durante l’episodio. La situazione ha generato tensione in vista del ballottaggio previsto per le prossime settimane. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altri coinvolti.
Tensione ad Angri nella mattinata di ieri, dove l’avvocato Michele D’Antonio, candidato in una delle liste che sostengono Pasquale Mauri, sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite avvenuta all’interno di un bar situato nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, il professionista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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