Angri tensione in vista del ballottaggio | candidato aggredito in un bar

Notizia in breve

Ad Angri, nella mattinata di ieri, un candidato sostenitore di un candidato sindaco è stato coinvolto in una lite violenta in un bar del centro. L’uomo, avvocato, sarebbe stato aggredito durante l’episodio. La situazione ha generato tensione in vista del ballottaggio previsto per le prossime settimane. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altri coinvolti.