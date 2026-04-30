Basilicata | 100 mila euro per rilanciare fede e turismo locale

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta della Basilicata ha deciso di destinare 100 mila euro per sostenere le feste patronali di Potenza e Matera. La somma è stata approvata per contribuire al rilancio delle celebrazioni e del turismo locale legato a queste manifestazioni. La decisione riguarda specificamente gli eventi religiosi che si tengono nelle due città e mira a rafforzare l’attrattiva turistica della regione.

? Cosa sapere La Giunta Basilicata stanzia 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e Matera.. Il fondo mira a stimolare il turismo e l'economia delle imprese locali lucane.. La Giunta regionale della Basilicata stanzia ulteriori 100 mila euro per finanziare le celebrazioni dei Santi Patroni a Potenza e Matera, rispondendo alla sollecitazione dei consiglieri di maggioranza che hanno evidenziato il valore sociale ed economico di queste ricorrenze. Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione da un gruppo di rappresentanti della coalizione di governo, tra cui Galella, Fazzari e Napoli (tutti legati a FdI), insieme a Polese (Orgoglio Lucano), Fanelli (Lega) e Picerno (FI).🔗 Leggi su Ameve.eu

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