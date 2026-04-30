Basilicata | 100 mila euro per rilanciare fede e turismo locale

La Giunta della Basilicata ha deciso di destinare 100 mila euro per sostenere le feste patronali di Potenza e Matera. La somma è stata approvata per contribuire al rilancio delle celebrazioni e del turismo locale legato a queste manifestazioni. La decisione riguarda specificamente gli eventi religiosi che si tengono nelle due città e mira a rafforzare l’attrattiva turistica della regione.

? Cosa sapere La Giunta Basilicata stanzia 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e Matera.. Il fondo mira a stimolare il turismo e l'economia delle imprese locali lucane.. La Giunta regionale della Basilicata stanzia ulteriori 100 mila euro per finanziare le celebrazioni dei Santi Patroni a Potenza e Matera, rispondendo alla sollecitazione dei consiglieri di maggioranza che hanno evidenziato il valore sociale ed economico di queste ricorrenze. Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione da un gruppo di rappresentanti della coalizione di governo, tra cui Galella, Fazzari e Napoli (tutti legati a FdI), insieme a Polese (Orgoglio Lucano), Fanelli (Lega) e Picerno (FI).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 100 mila euro per rilanciare fede e turismo locale Notizie correlate Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano... Carburanti in Basilicata: gasolio a 2,20 euro, l’economia locale in crisiLa Basilicata si trova al centro di una tempesta economica che minaccia di trasformare la mobilità in un lusso inaccessibile per le famiglie lucane. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Centrodestra, ulteriori 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e Matera; Fondi alle feste patronali dei capoluoghi lucani, la maggioranza: Volano per turismo ed economia; Speciale Tg1; Aree produttive e mercatali, Regione Basilicata pubblica avviso per gli interventi infrastrutturali. Centrodestra, ulteriori 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e MateraI consiglieri regionali di maggioranza della città di Potenza - Alessandro Galella (FdI), Maddalena Fazzari (FdI), Michele Napoli (FdI), Mario Polese (Orgoglio Lucano), Francesco Fanelli (Lega), Ferna ... ansa.it Pragmatismo, serietà e visione per rilanciare con forza la presenza del Movimento 5 stelle in Basilicata: questo il messaggio del neo coordinatore regionale pentastellato, Christian Giordano - facebook.com facebook Basilicata, panico per il referendum contro il vitalizio. Pioggia di emendamenti dalla destra per correggere la legge e salvare i privilegi. @leo_amato x.com