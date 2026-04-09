Grosso rogo all' alba fiamme in un allevamento | sei squadre di Vigili del Fuoco sul posto

All’alba si è sviluppato un incendio in un allevamento, con una colonna di fumo nero visibile a distanza e un odore forte di bruciato che si è diffuso fino alle zone vicine. Sul posto sono intervenute sei squadre di Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze.

Una spessa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e l'odore acre di bruciato che arriva fino alle porte di Forlì. È lo scenario provocato dal grosso rogo scoppiato intorno alle 6 di questa mattina, giovedì, nei capannoni dell'azienda Fileni (ex Tedaldi), a San Colombano, frazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendioOSIMO – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Garage in fiamme in via Benedetta: sul posto i vigili del fuocoPaura in via Benedetta, dove un garage è andato a fuoco per cause in corso di accertamento. Temi più discussi: Grosso rogo all'alba, fiamme in un allevamento: sei squadre di Vigili del Fuoco sul posto; Rogo al Generale, volontari AIB e Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba; Incendio all'alba in Brianza: sul posto vigili del fuoco, ambulanze e automedica; Il vento riaccende il fuoco nei boschi di Santa Maria Hoè: pompieri all'opera. Rogo al Generale, volontari AIB e Vigili del Fuoco al lavoro fino all’albaCi è voluta buona parte della notte per domare le fiamme che hanno distrutto un ettaro e mezzo di bosco misto in località Al Generale, sulla sponda destra del Serchio, tra Sant'Alessio e Ponte San Pie ... noitv.it Anagnina, rogo all’alba distrugge costruzione in legno ecosostenibile?Alle 6 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute in via Anagnina 273, per incendio di una struttura edilizia ecosostenibile in legno. Sul posto sette mezzi dei pompieri, ... affaritaliani.it "Gli uomini dei vigili del fuoco hanno svolto un lavoro eccezionale", lo ha detto il sindaco di Roma che oggi ha effettuato un sopralluogo al monumento parzialmente crollato lo scorso novembre - facebook.com facebook #Frana Petacciato, provincia di #Campobasso: ricognizione aerea con elicottero e droni #vigilidelfuoco sulla zona del cedimento [ #7aprile 16:00] x.com