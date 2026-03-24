Le fiamme prendono forza in un attimo, divorano ciò che incontrano e trasformano un luogo di quotidianità in una scena che preoccupa. Il fuoco si alza, si allarga, e con lui cresce l’apprensione di chi si affaccia, chi scende di corsa, chi chiama aiuto con la voce ancora impastata di sonno. Un incendio improvviso ha scosso la quiete delle prime ore del mattino, propagandosi rapidamente e mettendo a rischio edifici e persone. Le fiamme, intense e veloci, hanno costretto chi era nelle vicinanze a reagire subito, tra chiamate d’emergenza e tentativi di mettersi in salvo. In pochi minuti, una situazione normale si è trasformata in emergenza e tensione, richiamando l’attenzione dei soccorritori e scosso i residenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fiamme altissime!”. Incendio in mattinata, soccorsi sul posto

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