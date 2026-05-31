Un atleta cerca di battere il record nel salto triplo, rimasto imbattuto per 31 anni. A Roma, si prepara alla sfida, con un focus sul suo passato di esilio e sul trauma subito. L’allenatore, con cui ha un legame stretto, ha contribuito alla sua crescita sportiva. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa, mentre l’atleta si concentra sulla performance. La sfida rappresenta anche un momento di riscatto personale e professionale.

? Punti chiave Come può il trauma dell'esilio alimentare la sua potenza fisica?. Quale legame profondo unisce l'atleta al suo allenatore Fabrizio Donato?. Perché Diaz ha dovuto lasciare Cuba per cercare asilo politico?. Cosa deve dimostrare a Roma prima della sfida degli Europei?.? In Breve Debutto al Golden Gala di Roma il 4 giugno prossimo.. Allenatore Fabrizio Donato guida la preparazione tecnica dell'atleta.. Obiettivo superare il record di Edwards valido da 31 anni.. Preparazione specifica in vista degli Europei di Birmingham ad agosto.. Il sogno del record mondiale: Andy Diaz punta al salto perfetto a Roma. Il 4 giugno prossimo, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il debutto di Andy Diaz nella stagione all’aperto durante il Golden Gala Pietro Mennea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andy Diaz a Roma: sfida il record di 31 anni nel salto triplo

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